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У соцмережі X масово поширюють фейки про мобілізацію в Україні, - ЦПД

Україна, Четвер 06 березня 2025 15:24
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У соцмережі X масово поширюють фейки про мобілізацію в Україні, - ЦПД Фото: у мережі поширюють фейки про мобілізацію в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У соцмережі X масово поширюють фейки про мобілізацію в Україні. Мета такої дезінформаційної операції - підірвати підтримку України та послабити переговорні позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) в Facebook.

Зазначається, що в англомовному сегменті соцмережі X фіксують сплеск дезінформаційних операцій, спрямованих на дискредитацію мобілізації в Україні.

У мережі поширюються маніпулятивні дописи щодо мобілізації. Зокрема, автори цих повідомлень поширюють ніким не підтверджені цифри про нібито кількість "насильно мобілізованих людей", заявляючи про "диктатуру" в Україні.
У соцмережі X масово поширюють фейки про мобілізацію в Україні, - ЦПД
Фото: у мережі поширюють фейки про мобілізацію в Україні (facebook.com/protydiyadezinformatsiyi.cpd)

Також масово поширюються відео, зняті в різний час, багато з них не стосуються мобілізації. У мережі публікують відео затримання людей, які перебувають у СЗЧ, бійки на вулиці, де немає представників ТЦК та поліцейських, затримання підозрюваних у вчиненні правопорушень тощо.

Деякі такі відео, які намагаються видати за "примусову мобілізацію", зняті не в Україні, а в інших країнах Європи.

"Мета інформаційної кампанії - підірвати підтримку України з боку західної спільноти та послабити переговорні позиції України", - йдеться у повідомленні.

Масові фейки у мережі

Українців з початку повномасштабної війни попереджають про масове поширення фейків. Зокрема, росіяни використовують технології діпфейк для створення відео, якими намагаються дискредитувати українське політичне та військове керівництво України.

Раніше у мережі поширили інформацію про нібито "посилення" мобілізації в Одесі. Поліція спростувала це.

Також ГУР Міноборони попереджало, що росіяни готують інформаційну операцію проти Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

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