ua en ru
Чт, 28 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЦПД спростував фейк, що українці нібито причетні до теракту в "Крокусі" (фото)

Україна, Четвер 28 березня 2024 03:20
UA EN RU
ЦПД спростував фейк, що українці нібито причетні до теракту в "Крокусі" (фото) Фото: ЦПД спростував фейк, що українці нібито причетні до стрілянини в "Крокусі" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У мережі з'явилися фото українців, які нібито причетні до теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол", проте це брехня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За даними центру, в мережі з'явилась інформація, що нібито четверо підозрюваних у скоєнні теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол" ідентифіковані за паспортами і є громадянами України, яких найняла держава за гроші американських платників податків.

ЦПД спростував фейк, що українці нібито причетні до теракту в &quot;Крокусі&quot; (фото)

Проте в ЦПД наголосили, що дані заяви не відповідають дійсності.

"Вкид постять анонімні акаунти та боти - у дописах слово в слово повторюється один і той "викривальний" текст. Для створення брехні фейкороби використали фотографії реальних паспортів українців, які знайшли в інтернеті. Дані, на ім'я Цезаря Юлій-Галарьірогайлальірозра Ілліча можна знайти в матеріалах за 2020 рік", - додали в центрі.

У випадку з фото паспорту Миколи Малухи, то, за даними центру, воно з’явилося в мережі ще у 2016 році та було опубліковано особисто Малухою у Facebook: у дописі під фото росіянин тішився, що отримав український паспорт і хоче відмовитися від російського.

"Два інших фото - низької якості й прочитати імена на них неможливо. Пропаганда продовжує поширювати фейки для пошуку "українського сліду" в теракті, до якого Україна не причетна", - підсумували в центрі.

Теракт під Москвою

Нагадаємо, 22 березня невідомі зі зброєю увірвалися до торгового центру "Крокус Сіті хол", що знаходиться під Москвою. У ТЦ було велике скупчення людей.

Терористи масово розстрілювали росіян і підпалили виходи, щоб унеможливити втечу.

Пізніше в РФ заарештували громадян Таджикистану та звинуватили їх у теракті. Російський диктатор Володимир Путін заявляв, що підозрювані нібито намагалися втекти в Україну через Брянську область.

Як заявив сьогодні, 27 березня, начальник ГУР Кирило Буданов, Росія знала про підготовку теракту щонайменше за місяць, але вирішила не діяти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених
Обстріл Харкова: росіяни завдали удару по житлових будинках, є жертва і багато поранених
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи