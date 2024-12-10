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У ЦПД розповіли, скільки військових Росія може перекинути з Сирії в Україну

Вівторок 10 грудня 2024 00:31
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У ЦПД розповіли, скільки військових Росія може перекинути з Сирії в Україну Фото: частину російських військ з Сирії може бути перекинуто і в Африку (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

На тлі падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада, Росія може перекинути своїх військових із Сирії до України. Однак їх кількість суттєво не вплине на фронт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Він поінформував, що станом на літо 2024 року на території Сирії перебувало приблизно від 6 до 7,5 тисяч російських військових. Причому це кількість разом з представниками приватних російських компаній (ПВК).

Проте це не матиме серйозний вплив на ситуацію на фронті, якщо Росія вирішить їх перекинути в Україну. Коваленко аргументує це тим, що російська сторона щодня втрачає велику кількість військових.

"Відповідно, навіть у випадку перекидання всіх цих військових до РФ з подальшим відправленням на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях", - написав він.

Також Коваленко додав, що частина з цих військових може бути перекинута в Африку.

Нагадаємо, в коментарі РБК-Україна військовий експерт Іван Ступак пояснив, чи може Росія перекинути військових з Сирії до України.

За його словами, з цього приводу дійсно є побоювання. Однак ці військові в основному працювали з повітря, а не на землі. Тобто, мова йде про авіацію та пілотів. Тому тут не йде мова про штурмовиків, хоча Росія може їх відправити і на штурм.

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