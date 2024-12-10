У ЦПД розповіли, скільки військових Росія може перекинути з Сирії в Україну
На тлі падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада, Росія може перекинути своїх військових із Сирії до України. Однак їх кількість суттєво не вплине на фронт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.
Він поінформував, що станом на літо 2024 року на території Сирії перебувало приблизно від 6 до 7,5 тисяч російських військових. Причому це кількість разом з представниками приватних російських компаній (ПВК).
Проте це не матиме серйозний вплив на ситуацію на фронті, якщо Росія вирішить їх перекинути в Україну. Коваленко аргументує це тим, що російська сторона щодня втрачає велику кількість військових.
"Відповідно, навіть у випадку перекидання всіх цих військових до РФ з подальшим відправленням на війну проти України, це суттєво не вплине на ситуацію на фронті, враховуючи доволі високі щоденні втрати армії РФ у штурмових діях", - написав він.
Також Коваленко додав, що частина з цих військових може бути перекинута в Африку.
Нагадаємо, в коментарі РБК-Україна військовий експерт Іван Ступак пояснив, чи може Росія перекинути військових з Сирії до України.
За його словами, з цього приводу дійсно є побоювання. Однак ці військові в основному працювали з повітря, а не на землі. Тобто, мова йде про авіацію та пілотів. Тому тут не йде мова про штурмовиків, хоча Росія може їх відправити і на штурм.
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