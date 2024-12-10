В ЦПИ рассказали, сколько военных Россия может перебросить из Сирии в Украину
На фоне падения режима сирийского диктатора Башара Асада Россия может перебросить своих военных из Сирии в Украину. Однако их количество существенно не повлияет на фронт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко.
Он проинформировал, что по состоянию на лето 2024 года на территории Сирии находилось примерно от 6 до 7,5 тысяч российских военных. Причем это количество включительно с представителями частных российских компаний (ЧВК).
Однако это не повлияет на ситуацию на фронте, если Россия решит их перебросить в Украину. Коваленко аргументирует это тем, что российская сторона ежедневно теряет большое количество военных.
"Соответственно, даже в случае переброски всех этих военных в РФ с последующей отправкой на войну против Украины это существенно не повлияет на ситуацию на фронте, учитывая достаточно высокие ежедневные потери армии РФ в штурмовых действиях", - написал он.
Также Коваленко добавил, что часть этих военных может быть перекинута в Африку.
Напомним, в комментарии РБК-Украина военный эксперт Иван Ступак объяснил, может ли Россия перебросить военных из Сирии в Украину.
По его словам, по этому поводу действительно есть опасения. Однако эти военные в основном работали с воздуха, а не на земле. То есть, речь идет об авиации и пилотах. Поэтому здесь не идет речь о штурмовиках, хотя Россия может их отправить и на штурм.
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