В ЦПД розповіли, на що робить ставку РФ у війні після вдалих ударів по НПЗ

"Зараз через значні втрати бронетехніки, а також логістичні збої по паливу внаслідок ударів по НПЗ та нафтобазам, росіяни більше сил покладають на піхотні наступи", - розповів він.

За словами Коваленка, своєю чергою, російська піхота використовує техніку, також мотоцикли, баггі, і власні ноги.