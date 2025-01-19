В ЦПД розповіли, на що робить ставку РФ у війні після вдалих ударів по НПЗ

Удари Сил оборони України по російських нафтобазах вже принесли свої результати. Бо наразі Росія під час наступів на фронті більше покладається на піхоту.
Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Зараз через значні втрати бронетехніки, а також логістичні збої по паливу внаслідок ударів по НПЗ та нафтобазам, росіяни більше сил покладають на піхотні наступи", - розповів він.
За словами Коваленка, своєю чергою, російська піхота використовує техніку, також мотоцикли, баггі, і власні ноги.
Українські військові постійно б'ють по нафтобазах і важливих об'єктах РФ, які забезпечують угруповання окупантів на фронті в Україні.
Наприклад, 18 січня дрони ГУР атакували нафтобазу в Тульській області (Росія). Відомо про щонайменше десять "прильотів".
А ввечері 17 січня невідомі дрони атакували нафтобазу у Калузької області. Мова йшла про промислове підприємство в місті Людиново. За словами очевидців, уламки впали на територію заводу і там почалась пожежа.
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