В ЦПД рассказали, на что делает ставку РФ в войне после удачных ударов по НПЗ

"Сейчас из-за значительных потерь бронетехники, а также логистических сбоев по топливу в результате ударов по НПЗ и нефтебазам, россияне больше сил возлагают на пехотные наступления", - рассказал он.

По словам Коваленко, в свою очередь, российская пехота использует технику, также мотоциклы, багги, и собственные ноги.