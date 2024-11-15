У ЦПД розповіли, чи є загроза вторгнення Росії у Чернігівську область

"Ніякої загрози вторгнення у Чернігівську область немає. Є виключно обмежена загроза ДРГ", - розповів він.

Коваленко підкреслив, що історія про Грем'яч брехлива і є виключно інформаційною операцією ворога.

"В червні дуже схожа історія була з Рижівкою у Сумській області. Хтось десь з‘явився, зняв прапор і втік. У той же час, після такої інформаційної історії з Рижівкою ворог втратив Суджу у Курській області", - зазначив військовий.

Ситуація в районі Грем'яча

Грем'яч - село в Новгород-Сіверському районі Чернігівської області. Населення на 2022 рік становило приблизно 900 осіб. Займає площу 5,57 км. Село є найпівнічнішим населеним пунктом України.

Буквально 15 листопада російські пропагандисти поширили інформацію про нібито "вхід" до села Грем'яч. У ДПСУ спростували це та зазначили, що ворожа ДРГ встановила прапор неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость.