RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В ЦПД рассказали, есть ли угроза вторжения России в Черниговскую область

Фото: в ЦПД рассказали, есть ли угроза вторжения России в Черниговскую область
Автор: Наталия Гурковская

В ЦПД оценили угрозу вторжения России в Черниговскую область. До этого россияне заявили о якобы "входе" в приграничье региона, в село Гремяч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Никакой угрозы вторжения в Черниговскую область нет. Есть исключительно ограниченная угроза ДРГ", - рассказал он.

Коваленко подчеркнул, что история о Гремяче лживая и является исключительно информационной операцией врага.

"В июне очень похожая история была с Рыжевкой в ​​Сумской области. Кто-то где-то появился, снял флаг и скрылся. В то же время, после такой информационной истории с Рыжевкой враг потерял Суджу в Курской области", - отметил военный.

Ситуация в районе Гремяча

Гремяч - село в Новгород-Северском районе Черниговской области. Население на 2022 год составляет примерно 900 человек. Занимает площадь 5,57 км². Село является самым северным населенным пунктом Украины.

Буквально 15 ноября российские пропагандисты распространили информацию о якобы "входе" в село Гремяч. В ГПСУ опровергли это и отметили, что вражеская ДРГ установила флаг недалеко от границы на разрушенном мосту через реку Судость.

Ситуация с Рыжевкой Сумской области

В июне российские диверсанты попытались захватить село Рыжевка в приграничной зоне Сумской и Курской областей. История завершилась неубедительным видео, вражеский флаг уничтожили.

Отметим, Рыжевка расположена в Белопольской городской общине Сумского района. По данным последней переписи, численность населения составляет 857 человек. Село Рыжевка граничит с приграничным пределом России, соседним с ним пгт Теткино.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЧерниговская областьДРГ