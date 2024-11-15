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Росіяни заявили про "вхід" в прикордоння Чернігівщини: в ДПСУ пояснили, що сталося

Чернігівська область , П'ятниця 15 листопада 2024 12:29
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Росіяни заявили про "вхід" в прикордоння Чернігівщини: в ДПСУ пояснили, що сталося Фото: ДРГ проникла в Чернігівську область та встановила триколор біля кордону (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець
Експерт: Андрій Демченко

Російські пропагандисти поширили інформацію про нібито вхід до міста Грем'яч на Чернігівщині. В ДПСУ спростували це та зазначили, що ворожа ДРГ встановила прапор неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость.

Більше про це - в матеріалі РБК-Україна.

Що заявили росіяни про так званий "захід" в Чернігівську область

Напередодні у мережі поширилася інформація про те, що військові РФ нібито проникли на територію України через кордон у Чернігівській області. Повідомлення були підкріплені відео, яке геолокувало "Радіо Свобода".

Як встановили журналісти, двоє російських загарбників, імовірно, могли діяти у складі більшої групи. Вони встановили російський прапор на мосту через річку Судость у районі прикордонного населеного пункту Грем'яч.

Крім того, так звані російські воєнкори стверджували, що росіяни нібито зайшли в села Грем'яч та Мурашки у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області та встановили там свої триколори.

В ДПСУ пояснили, що насправді сталося

Як зазначив в коментарі РБК-Україна речник ДПСУ Андрій Демченко, загроза від російських ДРГ нікуди не зникла, зокрема і по Чернігівській області. І хоч їх активність за останній час суттєво зменшилася, однак Росія не відмовилася від застосування ДРГ, в тому числі й для проведення психологічного впливу.

"Сьогодні українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судость. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в місто Грем`яч не відповідає дійсності", - сказав Демченко виданню.

За його словами, міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили. А територія, де від кордону діяла диверсійна група фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає.

"До того ж через постійне підтоплення тієї території там не можливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення. Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і знаходяться на максимально вигідних позиціях, аби тримати оборону", - зауважив Демченко.

Він додав, що на даний час на цьому напрямку залучені необхідні додаткові засоби від підрозділів Сил оборони України та діють протидиверсійні резерви.

"Тож не варто піддаватися на інформаційно-психологічний вплив противника.
Українські захисники знищували і продовжать нищити ворога та його диверсантів", - підсумував речник ДПСУ.

Нагадаємо, що ДРГ - це підрозділ спеціального призначення, що використовується для розвідки та диверсій у тилу противника у воєнний і передвоєнний час з метою дезорганізації тилових установ, знищення або тимчасового виведення з ладу найважливіших промислових підприємств, військових об'єктів, транспорту, зв'язку, а також збору інформації про супротивника. Належить до невеликих підрозділів.

Додамо, що російські ДРГ час від часу намагаються проникнути в прикордоння України. Особливо вони активні в Сумській області.

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Чернігівська область ДПСУ Війна Росії проти України
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