Росіяни заявили про "вхід" в прикордоння Чернігівщини: в ДПСУ пояснили, що сталося

Напередодні у мережі поширилася інформація про те, що військові РФ нібито проникли на територію України через кордон у Чернігівській області. Повідомлення були підкріплені відео, яке геолокувало "Радіо Свобода".

Як встановили журналісти, двоє російських загарбників, імовірно, могли діяти у складі більшої групи. Вони встановили російський прапор на мосту через річку Судость у районі прикордонного населеного пункту Грем'яч.

Крім того, так звані російські воєнкори стверджували, що росіяни нібито зайшли в села Грем'яч та Мурашки у Новгород-Сіверському районі Чернігівської області та встановили там свої триколори.

Geolocation of two Russian soldiers entering Ukrainian territory, likely as part of a larger group, and placing a Russian flag on the bridge over the Sudost River near Hrem'yach (coordinates: 52.3394, 33.3058). @GeoConfirmed Video source: https://t.co/h8WdwfNCvL pic.twitter.com/88qVvMSbdp