ЦПД разом з TikTok блокуватиме в Україні канали з російською дезінформацією

Україна почала співпрацювати з адміністрацією соціальної мережі TikTok. Це потрібно для того, щоб боротися із поширенням російської пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

"Наразі Центр проводить ряд заходів з метою блокування зазначених вище сторінок на території України", - сказано у повідомленні відомства.

У ЦПД також звернулись до українців, які користуються ТіkTok, повідомляти про канали, які ведуть підривну діяльність проти України.

"Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу cpd@rnbo.gov.ua", - наголосили у Центрі.

Раніше у ЦПД опублікували список каналів, які займаються поширенням ворожої пропаганди. Переглянути список можна ТУТ.

Блокування TikTok

Минулого року багато країн заговорили про заборону TikTok. Обмежити використання соцмережі планується в Британії, США, Австралії, Ірландії, Нідерландах та інших країнах. У тому ж числі в деяких країнах хочуть внести заборону на використання застосунку державними службовцями.

6 березня стало відомо, що законодавці внесли до Конгресу США законопроєкт, який вимагатиме від китайської компанії ByteDance відмовитися від TikTok, щоб уникнути заборони відеододатку на території країни.

Голова Білого дому Джо Байден, зі свого боку, заявив про готовність підписати законопроєкт щодо обмеження роботи соцмережі.

Пізніше стало відомо, що законодавці Палати представників Конгресу США підтримали законопроєкт, який може заборонити застосунок TikTok на території країни.

Чому соцмережі загрожує блокування і чи торкнеться це України – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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