В ЦПД пояснили, що ховається за розмовами Путіна про "мир"

За його словами, не варто плутати поняття "мир" і "капітуляція", бо Путіну потрібна саме капітуляція України, бо саме Путін претендує території України і "включив" їх у склад Росії.

"Мир потрібен нам, але справедливий, за нормами міжнародного права, на що Путін не готовий. Всі розмови про Стамбул 2022 не повернуть зруйнований Бахмут, тому він бреше. Йому потрібна наша капітуляція. А розмови про мир - це пастки, як і понад 100 років тому Росія хоче розділити нас зсередини навколо різних бачень, аби ми припинили опір", - вважає Коваленко.

На жаль, як підкреслив він, Путіну досі потрібна вся Україна.

"Нічого спільного між термінами "мир" і "капітуляція" немає. Путін - це про бажання капітуляції України", - констатував військовий.

Що цьому передувало

5 вересня глава Кремля Володимир Путін виступив на Східному економічному форумі. Звичайно, не обійшлося без цинічних заяв про Україну. Зокрема, Путін заявив, що РФ завжди "захищатиме" інтереси українців, які відстоюють російську мову та традиції.

Крім того, за словами Путіна, Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів щодо України, але не на основі "ефемерних вимог", а на базі узгоджених у Стамбулі параметрів. На його думку, "Україну стамбульські угоди влаштовували, вона відмовилася від проекту лише через Захід".