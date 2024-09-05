В ЦПД объяснили, что скрывается за разговорами Путина про "мир"

По его словам, не стоит путать понятия "мир" и "капитуляция", потому что Путину нужна именно капитуляция Украины, потому что именно Путин претендует на территорию Украины и "включил" их в состав России.

"Мир нужен нам, но справедливый, по нормам международного права, на что Путин не готов. Все разговоры о Стамбуле 2022 года не вернут разрушенный Бахмут, поэтому он лжет. Ему нужна наша капитуляция. А разговоры о мире - это ловушки, как и более 100 лет назад Россия хочет разделить нас изнутри вокруг разных видений, чтобы мы прекратили сопротивление", - считает Коваленко.

К сожалению, как подчеркнул он, Путину до сих пор нужна вся Украина.

"Ничего общего между терминами "мир" и "капитуляция" нет. Путин - это о желании капитуляции Украины", - констатировал военный.

Что этому предшествовало

5 сентября глава Кремля Владимир Путин выступил на Восточном экономическом форуме. Естественно, не обошлось без циничных заявлений об Украине. В частности, Путин заявил, что РФ всегда будет "защищать" интересы украинцев, отстаивающих русский язык и традиции.

Кроме того, по словам Путина, Россия якобы никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров. По его мнению, "Украину стамбульские соглашения устраивали, она отказалась от проекта только из-за Запада".