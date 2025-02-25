Путін розпочав війну проти України, сподіваючись на блискавичну перемогу, яка б зміцнила позиції Росії як "лідера багатополярного світу". Однак його план не виправдався. Замість того, щоб закріпити вплив Росії на міжнародній арені, ця війна стала великою поразкою, що змінила геополітичний ландшафт.

Як зазначив Андрій Коваленко, після провалу "спеціальної військової операції" Росія ще більше потрапила в залежність від Китаю. Тепер Китай диктує свої умови, і це саме те, про що ще в 1997 році попереджав Збігнєв Бжезінський у своїй праці "Велика шахівниця".

Він застерігав Захід від можливості створення союзу між Росією та Іраном, що призведе до підвищення впливу цих країн на світову політику. Однак на сьогоднішній день стосунки Росії з Китаєм та Іраном не можна назвати повноцінним союзом.

Україна вистояла та зміцнила свою армію: стратегічний контекст

На відміну від Росії, Україна вистояла, зберігши свою незалежність та продовжуючи боротьбу. Сьогодні Україна має одну з найсильніших армій у світі, що робить її важливим гравцем на міжнародній арені.

За словами Коваленка, Росія рано чи пізно заплатить за цю війну власними ресурсами. Втративши здатність вести довготривале протистояння без серйозних стратегічних втрат, вона вже не може компенсувати збитки. Захоплення українських територій не буде визнано юридично, і рано чи пізно Україна відновить контроль над своїми землями.

Відзначаючи зміни у геополітичному контексті, Коваленко також зауважив, що Росія, замість того, щоб стати мостом між Китаєм і Заходом, перетворилася на поле битви між цими двома силами.

Він наголосив, що заяви Путіна щодо рідкоземельних металів для США є доказом того, що Росія більше не є незалежним гравцем, а стала економічною залежною територією, яку активно використовують сильніші країни.

В кінці кінців, Росія розпродає своє національне багатство, оскільки всі інші ресурси вона вже витратила на війну. Це стане її спадщиною - країна, що збанкрутувала та втратила своє стратегічне значення на міжнародній арені.