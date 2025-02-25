Путин начал войну против Украины, надеясь на молниеносную победу, которая бы укрепила позиции России как "лидера многополярного мира". Однако его план не оправдался. Вместо того, чтобы закрепить влияние России на международной арене, эта война стала большим поражением, изменившим геополитический ландшафт.

Как отметил Андрей Коваленко, после провала "специальной военной операции" Россия еще больше попала в зависимость от Китая. Теперь Китай диктует свои условия, и это именно то, о чем еще в 1997 году предупреждал Збигнев Бжезинский в своем труде "Большая шахматная доска".

Он предостерегал Запад от возможности создания союза между Россией и Ираном, что приведет к повышению влияния этих стран на мировую политику. Однако на сегодняшний день отношения России с Китаем и Ираном нельзя назвать полноценным союзом.

Украина выстояла и укрепила свою армию: стратегический контекст

В отличие от России, Украина выстояла, сохранив свою независимость и продолжая борьбу. Сегодня Украина имеет одну из самых сильных армий в мире, что делает ее важным игроком на международной арене.

По словам Коваленко, Россия рано или поздно заплатит за эту войну собственными ресурсами. Потеряв способность вести долговременное противостояние без серьезных стратегических потерь, она уже не может компенсировать убытки. Захват украинских территорий не будет признан юридически, и рано или поздно Украина восстановит контроль над своими землями.

Отмечая изменения в геополитическом контексте, Коваленко также отметил, что Россия, вместо того, чтобы стать мостом между Китаем и Западом, превратилась в поле битвы между этими двумя силами.

Он отметил, что заявления Путина по редкоземельным металлам для США является доказательством того, что Россия больше не является независимым игроком, а стала экономической зависимой территорией, которую активно используют сильные страны.

В конце концов, Россия распродает свое национальное богатство, поскольку все остальные ресурсы она уже потратила на войну. Это станет ее наследием - обанкротившаяся страна, потерявшая свое стратегическое значение на международной арене.