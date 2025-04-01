У ЦПД пояснили, чому Росія оголосила найбільший військовий призов

Російський диктатор Володимир Путін розпорядився провести наймасовіший за останні 14 років весняний призов до армії. Міністерство оборони РФ планує залучити 160 тисяч строковиків - більше, ніж у попередні роки повномасштабної війни.

Для порівняння, навесні 2022 року призвали 134,5 тисячі осіб, восени – 120 тисяч. У 2023 році весняний призов склав 147 тисяч, восени - 130 тисяч. У 2024 році до війська відправили 150 тисяч навесні та 133 тисячі восени.

Офіційно Кремль запевняє, що строковиків не відправляють на війну, однак на практиці їх примушують підписувати контракти, після чого вони опиняються на фронті. Таким чином Росія намагається компенсувати значні втрати серед військових.

У ЦПД вважають, що нарощування чисельності армії свідчить про наміри Кремля продовжувати бойові дії, попри офіційні заяви про готовність до переговорів.