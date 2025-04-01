В ЦПД объяснили, почему Россия объявила самый большой военный призыв

Российский диктатор Владимир Путин распорядился провести самый массовый за последние 14 лет весенний призыв в армию. Министерство обороны РФ планирует привлечь 160 тысяч срочников - больше, чем в предыдущие годы полномасштабной войны.

Для сравнения, весной 2022 года призвали 134,5 тысячи человек, осенью - 120 тысяч. В 2023 году весенний призыв составил 147 тысяч, осенью - 130 тысяч. В 2024 году в армию отправили 150 тысяч весной и 133 тысячи осенью.

Официально Кремль уверяет, что срочников не отправляют на войну, однако на практике их заставляют подписывать контракты, после чего они оказываются на фронте. Таким образом Россия пытается компенсировать значительные потери среди военных.

В ЦПД считают, что наращивание численности армии свидетельствует о намерениях Кремля продолжать боевые действия, несмотря на официальные заявления о готовности к переговорам.