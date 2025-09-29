У ЦПД пояснили, чим важливий уражений завод "Електродеталь" у Брянській області

Атака на Брянську область

Нагадаємо, сьогодні вночі у Брянській області РФ пролунав вибух - під удар потрапив Карачевський завод "Електродеталь". Близько 00:30 місцевий губернатор повідомив про ракетну небезпеку у Карачевському районі. Водночас він не уточнив деталей щодо можливих прильотів.

Російське міноборони заявило, що протягом ночі сили ППО нібито збили 84 українські безпілотники, з яких 24 - саме над територією Брянської області.