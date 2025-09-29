В ЦПД объяснили, чем важен пораженный завод "Электродеталь" в Брянской области

Как рассказал Коваленко, "Электродеталь" специализируется на изготовлении электрических соединителей и коннекторов - базовых компонентов для военной техники.

Продукция завода применяется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, боевых бронированных машинах (танках, БТР), а также в комплексах связи и приборах управления.

"Фактически, "Электродеталь" - это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ", - пояснил он.

По словам главы ЦПД, завод производит десятки тысяч наименований соединителей, которые идут в замкнутые контуры электроники боевых систем.