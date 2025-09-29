RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В ЦПД объяснили, чем важен пораженный завод "Электродеталь" в Брянской области

Фото: В Брянской области атакован завод "Электродеталь" (росСМИ)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 29 сентября в Брянской области РФ был поражен Карачевский завод "Электродеталь". Это предприятие обеспечивало сборку и ремонт современного оружия российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

Как рассказал Коваленко, "Электродеталь" специализируется на изготовлении электрических соединителей и коннекторов - базовых компонентов для военной техники.

Продукция завода применяется в системах управления ракетами, авиационной и космической технике, боевых бронированных машинах (танках, БТР), а также в комплексах связи и приборах управления.

"Фактически, "Электродеталь" - это часть российского военно-промышленного комплекса, без которой срывается сборка и ремонт современного оружия РФ", - пояснил он.

По словам главы ЦПД, завод производит десятки тысяч наименований соединителей, которые идут в замкнутые контуры электроники боевых систем.

 

Атака на Брянскую область

Напомним, сегодня ночью в Брянской области РФ прогремел взрыв - под удар попал Карачевский завод "Электродеталь". Около 00:30 местный губернатор сообщил о ракетной опасности в Карачевском районе. При этом он не уточнил деталей относительно возможных прилетов.

Российское минобороны заявило, что в течение ночи силы ПВО якобы сбили 84 украинских беспилотника, из которых 24 - именно над территорией Брянской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияБрянская областьВойна в Украине