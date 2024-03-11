У ЦПД попередили про можливі фейки про наступ на Київ на тлі військових навчань у Білорусі

На тлі військових навчань у Білорусі, які почалися 11 березня, у мережі можуть з'явитися чергові фейки про початок наступу окупантів на Київ. Однак наразі загрози вторгнення в Україну з боку Білорусі немає, оскільки Росія не має там достатньо сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації.

"Масштабні військові навчання", які сьогодні стартували в Білорусі, можуть супроводжуватися численними фейками в українському інфопросторі про початок нового наступу на Київ", - зазначив керівник Центру протидії дезінформації РНБО, лейтенант Андрій Коваленко.

За його словами, перевірки бойової готовності збройних сил Білорусі відбуваються на регулярній основі. Ці навчання російська пропаганда намагається використовувати для залякування українців та спроб посіяти паніку в нашій країні.

"Жодних резервів або ж достатньої присутності російських військ для планування вторгнення в них наразі немає", - наголосив Коваленко.

Що передувало

Сьогодні, 11 березня, у Білорусі оголосили перевірку бойової готовності з'єднань та військових частин. У її рамках можливе навіть обмеження руху цивільного транспорту.

Як наголошують у білоруському військовому відомстві, перевірка має комплексний характер.

"Особистий склад має висунутись у призначені райони, провести низку навчань та тренувань, у тому числі з бойовою стрільбою", - додають у Міноборони Білорусі.

Крім того, під час перевірки заплановано пересування військової техніки, можливе тимчасове обмеження руху цивільного транспорту дорогами загального користування та ділянками місцевості.

Зазначимо, що Білорусь не вперше здійснює перевірку бойової готовності армії. При цьому у попередніх випадках не вводилося обмеження щодо руху цивільного транспорту.

Ситуація на кордоні з Білоруссю на півночі України

Нагадаємо, у лютому 2024 року екскомандувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповідав, що на прикордонній, південній частині Білорусі перебувають 1800 військовослужбовців Сил спеціальних операцій. Це два батальйони десантно-штурмових військ Білорусі, а також тактична група артилерії та відповідно тактична група артилерії.

Резюмуючи ситуацію, він наголошував, що наступального потенціалу на жодному з напрямків у Північній операційній зоні немає.