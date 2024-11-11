ЦПД про нічну імітацію пусків ракет: у Росії усе готово до масованих обстрілів

"Як і говорив, у росіян все готово до масованих обстрілів. Ракет вистачає, вони накопичені на аеродромах стратегічної авіації і далі накопичуються. Авіація також готова", - написав Коваленко.

За словами голови ЦПД, ранкова імітація пусків ракет є частиною підтримування авіації в готовності до дій, а також психологічного тиску на українців.

Обстріли України

З початком повномасштабного вторгнення обстріли українських населених пунктів російськими терористами стали звичною загрозою. Противник активно застосовує різноманітні види озброєння: від ракет і керованих авіабомб (КАБ) до дронів-камікадзе, спрямованих на завдання ударів по інфраструктурі та цивільних об’єктах.

Протягом останніх місяців значно зросла інтенсивність нічних атак із використанням безпілотників (БпЛА), що створює нові виклики. Такий тип атак значно збільшує ризики для громадян та ускладнює роботу сил протиповітряної оборони (ППО).

Фахівець з авіаційних систем Костянтин Криволап дав свою оцінку того, чи може Росія виснажити українські сили ППО через постійні масові атаки дронів.