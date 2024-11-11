ЦПД об утренней имитации пусков ракет: в России все готово к массированным обстрелам

"Как и говорил, у россиян все готово к массированным обстрелам. Ракет хватает, они накоплены на аэродромах стратегической авиации и дальше накапливаются. Авиация также готова", - написал Коваленко.

По словам главы ЦПД, утренняя имитация пусков ракет является частью поддержания авиации в готовности к действиям, а также психологического давления на украинцев.

Обстрелы Украины

С началом полномасштабного вторжения обстрелы украинских населенных пунктов российскими террористами стали привычной угрозой. Противник активно применяет различные виды вооружения: от ракет и управляемых авиабомб (УАБ) до дронов-камикадзе, направленных на нанесение ударов по инфраструктуре и гражданским объектам.

В течение последних месяцев значительно возросла интенсивность ночных атак с использованием беспилотников (БпЛА), что создает новые вызовы. Такой тип атак значительно увеличивает риски для граждан и усложняет работу сил противовоздушной обороны (ПВО).

Специалист по авиационным системам Константин Криволап дал свою оценку тому, может ли Россия истощить украинские силы ПВО из-за постоянных массовых атак дронов.