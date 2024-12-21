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В ЦПД назвали причину попадания дронов в дома в российской Казани

Суббота 21 декабря 2024 21:03
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В ЦПД назвали причину попадания дронов в дома в российской Казани Фото: Россия направила БпЛА по домам ради защиты завода (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 21 декабря россияне публиковали кадры атаки дронов на Казань. В частности, БпЛА попадали в жилые дома, а причиной этого стали российские РЭБ и ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Видео из Казани - это последствия российского РЭБ. Фактически российская РЭБ работает не на защиту, а несет угрозу российским гражданам", - пишет Коваленко.

Он проинформировал, что в Казани работает пороховой завод, который важен для производства "Искандеров" и "Калибров", которыми россияне убивают украинцев. В то же время противовоздушная оборона России направила неизвестные дроны на дома для того, чтобы защитить этот объект, "что является частью логистики убийства граждан Украины".

"Режим Путина готов убивать и украинцев и россиян ради "движухи" и геноцида", - резюмировал руководитель ЦПД.

Подробнее об атаке на Казань и какие там есть важные объекты для РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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