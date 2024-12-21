В ЦПД назвали причину попадания дронов в дома в российской Казани
Утром 21 декабря россияне публиковали кадры атаки дронов на Казань. В частности, БпЛА попадали в жилые дома, а причиной этого стали российские РЭБ и ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.
"Видео из Казани - это последствия российского РЭБ. Фактически российская РЭБ работает не на защиту, а несет угрозу российским гражданам", - пишет Коваленко.
Он проинформировал, что в Казани работает пороховой завод, который важен для производства "Искандеров" и "Калибров", которыми россияне убивают украинцев. В то же время противовоздушная оборона России направила неизвестные дроны на дома для того, чтобы защитить этот объект, "что является частью логистики убийства граждан Украины".
"Режим Путина готов убивать и украинцев и россиян ради "движухи" и геноцида", - резюмировал руководитель ЦПД.
Подробнее об атаке на Казань и какие там есть важные объекты для РФ - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.