В ЦПД назвали єдиний спосіб обмежити російські удари по Україні

"Важливо зрозуміти логіку: обмежити російські обстріли сьогодні можливо лише посиленням власних, стабільністю ударів по РФ. Дехто може сказати, що це не працює, бо вони ж продовжують бити по містах, по бізнесу", - зазначив він.

Коваленко закликав відповісти у цьому випадку собі на питання: "А раніше не обстрілювали? А не вони це все почали?".

"Можливо, вони все одно били б, як раніше, просто в одні ворота, як це було тривалий час? Саме так, Росія била б все одно і точно не мала б наміру зупинятися", - зауважив він.

Керівник ЦПД підкреслив, що зупинити ворожі удари може лише посилення українських атак на Росію. Він нагадав, що саме так раніше було із зерновим коридором, який став можливим завдяки успіхам України.

"Тому перш ніж критикувати якісь дії СОУ, варто врешті зрозуміти, що наші успішні дії і є тим єдиним шансом зупинити російський терор, навіть якщо це не відбувається в ту секунду, в яку вам би хотілося б", - додав Коваленко.

Обстріл України 5 серпня

Нагадаємо, в ніч на 5 серпня російська армія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши 28 ракет і 115 ударних безпілотників. Попри роботу сил ППО, балістичні ракети перехопити не вдалося.

Основний удар був спрямований на Київську область. У столиці наслідки атаки зафіксували в Голосіївському, Оболонському, Деснянському та Святошинському районах.