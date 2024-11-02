В ЦПД анонсували нові способи збиття російських "Шахедів": що відомо

За його словами, росіяни намагаються вивести нальоти "Шахедів" ледь не на цілодобовий формат.

"Втім, нові способи збиття "Шахедів" на підході. Все буде Ок", - заспокоїв Коваленко.

Військовий також зазначив, що такі ворожі дронові атаки мають як військові цілі, заради економії ракет, так і розвідувальні.

"Окрім цього - це спроба постійного психологічного тиску на населення, з метою зламати мотивацію до спротиву", - пояснив він.