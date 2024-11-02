В ЦПД анонсировали новые способы сбития российских "Шахедов": что известно

По его словам, россияне пытаются вывести налеты "Шахедов" чуть ли не на круглосуточный формат.

"Впрочем, новые способы сбивания "Шахедов" на подходе. Все будет Ок", - успокоил Коваленко.

Военный также отметил, что такие вражеские дроновые атаки имеют как военные цели, ради экономии ракет, так и разведывательные.

"Помимо этого - это попытка постоянного психологического давления на население, с целью сломить мотивацию к сопротивлению", - пояснил он.