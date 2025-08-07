ua en ru
У цьому році кількість серйозно пошкоджених будинків в столиці зросла вдвічі, - КМДА

Україна, Четвер 07 серпня 2025 16:58
UA EN RU
У цьому році кількість серйозно пошкоджених будинків в столиці зросла вдвічі, - КМДА Фото: у 2025 році кількість суттєво пошкоджених житлових будинків у Києві збільшилась вдвічі
Автор: Юлія Бойко

У 2025 році кількість суттєво пошкоджених житлових будинків у Києві збільшилась вдвічі. Наразі повністю відновлено 25 таких будинків, на інших тривають ремонтні чи підготовчі роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Департамента будівництва та житлового забезпечення КМДА.

Так, наразі до переліку найбільш пошкоджених багатоквартирних житлових будинків, із яких частині мешканців довелося відселитися, увійшли 88 об’єктів, із них 49 - у цьому році.

"Тобто кількість суттєво пошкодженого житла цього року в Києві збільшилася вдвічі. У столиці вже відновили 25 сильно пошкоджених будинків, ще на 7 об’єктах тривають роботи. Щодо інших будинків триває розробка проєктно-кошторисної документації, отримання експертних звітів і необхідних дозволів", - повідомили в департаменті КМДА.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення у столиці зазнали пошкоджень різного ступеня 3129 будівель і споруд, з них 2134 - багатоквартирні житлові будинки.

"В тому числі у 2025 році пошкоджено 957 багатоповерхівок", - йдеться у повідомленні.

У Департаменті наголошують, що відновлення пошкоджених внаслідок військової агресії РФ житлових будинків триває постійно, адже це пріоритетний напрям діяльності міської влади.

Потенційно аварійно небезпечні житлові будинки столиці відновлюють відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації від 30.05.2022 № 538 "Про здійснення відновлювальних робіт (реконструкції, капітального ремонту) на житлових будинках у місті Києві, пошкоджених внаслідок воєнних дій РФ". Замовником цих робіт визначено КП "Житлоінвестбуд-УКБ".

Він розробляє проєктно-кошторисну документацію, готує експертні звіти, дозволи, укладає підрядні договори з будівельними організаціями на відновлювальні роботи і визначає строки їх проведення.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що на відновлення 36 найбільш пошкоджених будинків Київ виділив з бюджету понад 900 млн грн.

Також Кличко повідомляв, що киянам, чиє житло постраждало від російських обстрілів, місто виплатило вже 170 млн грн одноразової допомоги.

