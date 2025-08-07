В этом году количество серьезно поврежденных домов в столице выросло вдвое, - КГГА

В 2025 году количество существенно поврежденных жилых домов в Киеве увеличилось вдвое. Сейчас полностью восстановлено 25 таких домов, на других продолжаются ремонтные или подготовительные работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА.

Так, сейчас в перечень наиболее поврежденных многоквартирных жилых домов, из которых части жителей пришлось отселиться, вошли 88 объектов, из них 49 - в этом году.

"То есть количество существенно поврежденного жилья в этом году в Киеве увеличилось вдвое. В столице уже восстановили 25 сильно поврежденных домов, еще на 7 объектах продолжаются работы. По другим домам продолжается разработка проектно-сметной документации, получение экспертных отчетов и необходимых разрешений", - сообщили в департаменте КГГА.

Всего с начала полномасштабного вторжения в столице получили повреждения различной степени 3129 зданий и сооружений, из них 2134 - многоквартирные жилые дома.

"В том числе в 2025 году повреждено 957 многоэтажек", - говорится в сообщении.

В Департаменте отмечают, что восстановление поврежденных в результате военной агрессии РФ жилых домов продолжается постоянно, ведь это приоритетное направление деятельности городских властей.

Потенциально аварийно опасные жилые дома столицы восстанавливают в соответствии с распоряжением Киевской городской военной администрации от 30.05.2022 № 538 "Об осуществлении восстановительных работ (реконструкции, капитального ремонта) на жилых домах в городе Киеве, поврежденных в результате военных действий РФ". Заказчиком этих работ определено КП "Житлоинвестбуд-УКБ".

Он разрабатывает проектно-сметную документацию, готовит экспертные отчеты, разрешения, заключает подрядные договоры со строительными организациями на восстановительные работы и определяет сроки их проведения.