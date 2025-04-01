Цьогорічний березень став найтеплішим в історії Києва

Середньомісячна температура повітря в березні 2025 року в Києві склала 7,4 градусів тепла і на 4,9 градусів перевищила кліматичну норму. Місяць став найтеплішим у рейтингу спостережень у столиці з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію .

За даними кліматологів, протягом першої половини місяця було встановлено 15 температурних рекордів.

Найхолодніше у столиці було 18 березня, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 4,3 градусів морозу а найтепліше - 7 березня, коли максимальна температура після полудня досягла 20,2 градусів тепла.

Опадів на проспекті Науки випало 37 мм, або 93% кліматичної норми.

Погода в Києві

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, 2024 рік став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень. Середньорічна температура 2024 року у столиці склала 11,4 градусів тепла, що на 2,4 градусів вище кліматичної норми. Він став найтеплішим у столиці за час проведення спостережень.

Метеорологічна весна в Києві розпочалася 28 лютого. Метеорологічна зима виявилась найкоротшою у столиці за час проведення спостережень, за виключенням зими 2019-2020 рр., коли вона взагалі не наступала. Вона розпочалась 4 лютого і закінчилась 27 лютого, тривала 24 дні, що на 68 днів менше за середні багаторічні показники.