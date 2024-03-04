Цьогорічна зима посіла третє місце в рейтингу найтепліших в історії Києва

"Значно тепліша за звичайну погода обумовила настання метеорологічної весни набагато раніше календарних строків - 24 січня, коли відбувся стійкий перехід температури повітря через 0 градусів у бік підвищення, що на 37 днів раніше за середньобагаторічну дату", - йдеться в повідомленні.

За даними кліматологів, всі зимові місяці у столиці були теплішими за норму. Найбільше позитивне відхилення мав лютий - 5,2 градусів. Загалом за зиму у столиці було зареєстровано 14 температурних рекордів.

Найбільш холодним днем зими було 9 січня, коли температура опустилась до 15,8 градусів морозу, а найтеплішим - 29 лютого, коли температура повітря піднялась до 12,1 градусів тепла.

Опадів цієї календарної зими випало 161 мм, що склало 131 % кліматичної норми.

Рекордно теплий лютий

Нагадаємо, цьогорічний лютий став другим у рейтингу найтепліших у столиці після 2002 року. Середньомісячна температура повітря в Києві становила 2,9 градусів тепла, що на 5,2 градусів вище за кліматичну норму.

За даними кліматологів, протягом місяця було зафіксовано вісім температурних рекордів. Найтепліше було 29 лютого, коли максимальна температура досягла 12,1 градусів тепла, оновивши температурний рекорд для цього дня.

За прогнозом Укргідрометцентру у березні 2024 року в Україні середньомісячна температура прогнозується у межах 1-7 градусів тепла. Це на 1-2 градусів вище за норму.