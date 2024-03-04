Зима этого года стала третьей в рейтинге самых теплых в истории Киева

"Значительно более теплая, чем обычно, погода обусловила наступление метеорологической весны гораздо раньше календарных сроков - 24 января, когда произошел устойчивый переход температуры воздуха через 0 градусов в сторону повышения, что на 37 дней раньше среднемноголетней даты", - говорится в сообщении.

По данным климатологов, все зимние месяцы в столице были теплее нормы. Наибольшее положительное отклонение имел февраль - 5,2 градусов. В общей сложности за зиму в столице было зарегистрировано 14 температурных рекордов.

Самым холодным днем зимы было 9 января, когда температура опустилась до 15,8 градуса мороза, а самым теплым - 29 февраля, когда температура воздуха поднялась до 12,1 градуса тепла.

Осадков этой календарной зимы выпало 161 мм, что составило 131% климатической нормы.

Рекордно теплый февраль

Напомним, февраль этого года стал вторым в рейтинге самых теплых в столице после 2002 года. Среднемесячная температура воздуха в Киеве составляла 2,9 градуса тепла, что на 5,2 градуса выше климатической нормы.

По данным климатологов, за месяц было зафиксировано восемь температурных рекордов. Теплее всего было 29 февраля, когда максимальная температура достигла 12,1 градуса тепла, обновив температурный рекорд для этого дня.

По прогнозу Укргидрометцентра в марте 2024 года, в Украине среднемесячная температура прогнозируется в пределах 1-7 градусов тепла. Это на 1-2 градусов выше нормы.