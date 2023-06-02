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Цьогорічна весна в Києві увійшла до двадцятки найтепліших в історії

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Україна, П'ятниця 02 червня 2023 12:22
Цьогорічна весна в Києві увійшла до двадцятки найтепліших в історії Фото: погода весною 2023 року була теплішою за норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Середня температура повітря за сезон у Києві склала 10,1 градусів тепла, що на 0,7 градусів вище за середні багаторічні значення. Цьогорічна весна увійшла у двадцятку найтепліших за історію спостережень у столиці з з 1881 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, весняні місяці, крім квітня, були теплішими за кліматичну норму, особливо березень, який мав найбільше позитивне відхилення 2,3 градусів.

За весняний сезон у Києві було зафіксовано сім температурних рекордів добової температури повітря, більшість з них - шість у березні.

Найхолодніше було 13 березня, коли мінімальна температура опустилась під ранок до 4,0 градусів морозу, а найтепліше - 18 травня, коли максимальна температура піднялась до 27,3 градусів тепла.

Кількість опадів у столиці за весну склала 145 мм, що становить 99% кліматичної норми.

Нагадаємо, травень у Києві був найсухішим в історії. Опадів випало лише 1 мм, або 1,5% кліматичної норми. Середньомісячна температура повітря травня 2023 року дорівнювала в Києві 16,0 градусів тепла, що на 0,2 градусів вище за кліматичну норму.

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