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Нынешняя весна в Киеве вошла в двадцатку самых теплых в истории

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Украина, Пятница 02 июня 2023 12:22
Нынешняя весна в Киеве вошла в двадцатку самых теплых в истории Фото: погода весной 2023 года была теплее нормы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя температура воздуха за сезон в Киеве составила 10,1 градусов тепла, что на 0,7 градусов выше средних многолетних значений. Нынешняя весна вошла в двадцатку самых теплых за историю наблюдений в столице с 1881 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.

По данным синоптиков, весенние месяцы, кроме апреля, были теплее климатической нормы, особенно март, который имел наибольшее положительное отклонение 2,3 градуса.

За весенний сезон в Киеве было зафиксировано семь температурных рекордов суточной температуры воздуха, большинство из них - шесть в марте.

Холоднее всего было 13 марта, когда минимальная температура опустилась к утру до 4,0 градусов мороза, а теплее всего - 18 мая, когда максимальная температура поднялась до 27,3 градусов тепла.

Количество осадков в столице весной составило 145 мм, что составляет 99% климатической нормы.

Напомним, май в Киеве был самым сухим в истории. Осадков выпало всего 1 мм, или 1,5% климатической нормы. Среднемесячная температура воздуха мая 2023 года равнялась в Киеве 16,0 градусов тепла, что на 0,2 градуса выше климатической нормы.

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