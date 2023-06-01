Найсухіший в історії: синоптики підбили підсумки травня в Києві

Середньомісячна температура повітря травня 2023 року дорівнювала в Києві 16,0 градусів тепла, що на 0,2 градусів вище за кліматичну норму. Місяць був найсухішим в історії спостережень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

За даними синоптиків, Найхолодніше у столиці було 6 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до 5,2 градусів тепла., а найтепліше - 18 травня, коли максимальна температура після полудня піднялась до 27,3 градусів тепла.

Було зафіксовано один температурний рекорд найтеплішої ночі 19 травня, коли температура повітря не опустилась нижче 17,7 градусів тепла.

Травень виявився найсухішим у Києві за весь час спостережень. Опадів на проспекті Науки, 37 випало лише 1 мм, або 1,5% кліматичної норми, повідомили синоптики.

Прогноз на червень

У червні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 18 до 23 градусів тепла, що на 1-1,5 градусів вище за норму.

Як повідомляло РБК-Україна до Києва 13 травня прийшло метеорологічне літо, оскільки відбувся постійний перехід середньодобової температури повітря через позначку 15 градусів тепла.