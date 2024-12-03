Цьогорічна осінь увійшла до трійки найтепліших в історії Києва

"Цьогорічна осінь посіла третє місце серед найтепліших з 1881 року у столиці і повторила температурне значення минулорічної осені. Було зафіксовано 11 температурних рекордів, які спостерігались у вересні", - йдеться в повідомленні.

За даними кліматологів. всі осінні місяці були теплішими, ніж звичайно, особливо вересень, який мав найбільше позитивне відхилення - 5,7 градусів.

Найхолодніше календарної осені 2024 року у Києві було 25 та 27 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до 5,8 градусів морозу, а найтепліше – 1 вересня, коли максимальна температура після полудня досягла 33,0 градусів тепла

За вересень – листопад у Києві випало 135 мм опадів, що дорівнює 90% кліматичної норми.