Осень этого года вошла в тройку самых теплых в истории Киева

"Осень этого года заняла третье место среди самых теплых с 1881 года в столице и повторила температурное значение прошлогодней осени. Было зафиксировано 11 температурных рекордов, которые наблюдались в сентябре", - говорится в сообщении.

По данным климатологов. все осенние месяцы были теплее обычного, особенно сентябрь, имевший наибольшее положительное отклонение - 5,7 градусов.

Холоднее всего календарной осени 2024 года в Киеве было 25 и 27 ноября, когда минимальная температура под утро снизилась до 5,8 градусов мороза, а самое теплое – 1 сентября, когда максимальная температура после полудня достигла 33,0 градусов тепла.

За сентябрь – ноябрь в Киеве выпало 135 мм осадков, что равняется 90% климатической нормы.