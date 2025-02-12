UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни

Цього не станеться. Трюдо категорично відкинув ідею про включення країни до складу США

Фото: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Канада не має наміру ставати 51-м штатом США. Оттава відкинула таку можливість, відповідаючи на заяви американського президента Дональда Трампа.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Трюдо вкотре заявив, що Канада не має наміру ставати 51-м штатом США. Розмовляючи з колишнім прес-секретарем Білого дому Джен Псакі в ефірі MSNBC "Inside", Трюдо обговорив неодноразові коментарі новообраного президента Дональда Трампа про те, що Канада може стати частиною США.

"Я знаю, як успішний учасник переговорів, він любить виводити людей з рівноваги. 51-й штат, цього не станеться", - сказав він.

Трамп заявив про бажання приєднати Канаду до США

Нещодавно Трамп висловився, що він може використати "економічну силу", аби зробити Канаду 51-м штатом США.

Натомість Трюдо назвав нездійсненним припущення Трампа за допомогою економічних важелів зробити Канаду новим штатом США. Однак згодом в мережі з'явився коментар Трюдо, де він назвав загрозу анексії Канади реальною.

Трамп запровадив мита на сталь і алюміній

Нагадаємо, що на початку тижня Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів без будь-яких винятків. Рішення набуде чинності 4 березня.

Тарифи, які також охоплюють готові металеві видання, покликані присікти те, що чиновники адміністрації назвали спробами Росії та Китаю обійти наявні мита.

Натомість міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що запроваджені мита США на сталь і алюміній будуть "абсолютно необґрунтованими".

Зауважимо, що днями прем'єр-міністр Канади анонсував свою відставку з поста глави уряду.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКанадаДональд ТрампДжастін Трюдо