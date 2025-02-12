Цього не станеться. Трюдо категорично відкинув ідею про включення країни до складу США

Трамп заявив про бажання приєднати Канаду до США

Нещодавно Трамп висловився, що він може використати "економічну силу", аби зробити Канаду 51-м штатом США.

Натомість Трюдо назвав нездійсненним припущення Трампа за допомогою економічних важелів зробити Канаду новим штатом США. Однак згодом в мережі з'явився коментар Трюдо, де він назвав загрозу анексії Канади реальною.

Трамп запровадив мита на сталь і алюміній

Нагадаємо, що на початку тижня Трамп запровадив 25% мито на весь імпорт сталі та алюмінію до Сполучених Штатів без будь-яких винятків. Рішення набуде чинності 4 березня.

Тарифи, які також охоплюють готові металеві видання, покликані присікти те, що чиновники адміністрації назвали спробами Росії та Китаю обійти наявні мита.

Натомість міністр інновацій, науки та промисловості Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що запроваджені мита США на сталь і алюміній будуть "абсолютно необґрунтованими".

Зауважимо, що днями прем'єр-міністр Канади анонсував свою відставку з поста глави уряду.

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