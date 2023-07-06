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Цього року приватні видобувники вугілля перекриють дефіцит ресурсу, - Харченко

Фото: цього року приватні видобувники вугілля перекриють дефіцит ресурсу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Завдяки приватному видобутку Україні вдасться перекрити дефіцит вугілля, проблеми цього року не очікуються.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"Вугілля... Достатньо одного ДТЕК, щоб перекрити ті обсяги, які зараз можуть споживатися. І там більша проблема, що деякі електростанції та деякі енергоблоки мають логістичні проблеми з довезенням вугілля. І місцями це просто фізично неможливо через війну", - пояснив експерт.

Харченко додав, що через це доводиться в кризових ситуаціях включати такі енергоблоки на газу і використовувати газ як паливо.

Експерт зауважив, що в підземних сховищах залишилось 4 млрд куб. м газу, який можна підняти. Цей газ здебільшого належить приватним компаніям, але його не можна використати, бо цей ресурс майже неможливо продати в Україні та його заборонено експортувати.

Проте він висловив переконання, що проблем ні з вугіллям, ні з газом цього року очікувати не варто.

"Можна тисячу питань задати, чому державні шахти видобувають дуже мало, чому вони не працюють ефективно і так далі, але є приватні, вони перекривають цей дефіцит"ʼ, - підсумував Харченко.

Раніше в державній "Центренерго" заявили, що видобуток вугілля на державних шахтах за 2020-2022 роки впав більш ніж удвічі й зараз складає близько 2 млн тонн на рік.

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