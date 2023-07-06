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В этом году частные добытчики угля перекроют дефицит ресурса, - Харченко

Фото: в этом году частные добытчики угля перекроют дефицит ресурса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Благодаря частной добыче Украине удастся перекрыть дефицит угля, проблемы в этом году не ожидаются.

Об этом в интервью рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Уголь... Достаточно одного ДТЭК, чтобы перекрыть те объемы, которые сейчас могут потребляться. И там большая проблема, что некоторые электростанции и некоторые энергоблоки испытывают логистические проблемы с довозом угля. И местами это просто физически невозможно из-за войны", - пояснил эксперт .

Харченко добавил, что поэтому приходится в кризисных ситуациях включать такие энергоблоки на газ и использовать газ как топливо.

Эксперт отметил, что в подземных хранилищах осталось 4 млрд. куб. м газа, который можно поднять. Этот газ в большинстве своем принадлежит частным компаниям, но его нельзя использовать, потому что этот ресурс почти невозможно продать в Украине и его запрещено экспортировать.

Однако он убежден, что проблем ни с углем, ни с газом в этом году ожидать не стоит.

"Можно тысячу вопросов задать, почему государственные шахты добывают очень мало, почему они не работают эффективно и так далее, но есть частные, они перекрывают этот дефицит", - подытожил Харченко.

Ранее в государственной "Центрэнерго" заявили, что добыча угля на государственных шахтах за 2020-2022 годы упала более чем вдвое и сейчас составляет около 2 млн. тонн в год.

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