Не в этом году: НБУ спрогнозировал начало возвращения беженцев из-за границы

В прошлом году Национальный банк Украины ожидал начала возвращения украинских мигрантов из-за границы в 2024 году. Пока этого не фиксируется, наоборот, есть определенный отток.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает РБК-Украина со ссылкой на транслируемый на Youtube брифинг.

"Прогноз 2024 года достаточно осторожно относится к возвращению миграционного потока в Украину. В первую очередь из-за рисков безопасности. Но существенное влияние оказывает на сегодняшний день фактор ассимиляции, приспособление наших граждан к той жизни, которую они начинают выстраивать за границей", - сказал он.

Кроме того, замглавы НБУ Сергей Николайчук сообщил, что риски, связанные с войной, усилились.

"На этот год мы ожидаем незначительное, но увеличение численности наших мигрантов. И уже в следующем году по мере реализации снижения рисков безопасности мы ожидаем возвращения около 400 тысяч человек", - сказал он.

Николайчук отметил, что НБУ оценивает отток валюты (по данным платежного баланса по статье путешествия) на украинских мигрантов за рубежом в 2022 году на уровне 20 млрд долларов в год, в 2023 году – 18 млрд долларов, в 2024 году – 13 млрд долларов. Снижение связано с тем, что украинские становятся налоговыми резидентами стран ЕС.

Заместитель главы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что ежедневные расходы украинцев за границей через карты украинских банков с апреля прошлого года находиться на уровне 35 млн долларов.

Беженцы из Украины

По данным Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на 31 декабря 2023 года было зафиксировано по всему миру 6,357 млн беженцев из Украины (5,954 млн беженцев зафиксировано в Европе и 0,404 млн за пределами Европы).

Международный валютный фонд ожидает, что около 2 млн украинских беженцев навсегда останутся за границей после окончания войны с Россией.

Напомним, в октябре прошлого года НБУ ожидал, что в 2024 году вернется около 100 тыс. мигрантов, а в 2025 году - ориентировочно 700 тыс. человек.