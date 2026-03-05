Цього разу пощастило "Укрзалізниці": Німеччина надала нову допомогу для України

Перші автомобілі для термінового відновлення

Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 автомобілів із пакета допомоги, що включає загалом 18 транспортних засобів, 32 генератори та 18 одиниць спецтехніки.

Одинадцять автомобілів направлено в регіони для роботи ремонтних бригад колійників, енергетиків та зв'язківців, дві одиниці отримає локомотивна компанія для перевезення персоналу.

Значення нового транспорту для залізниці

Заступник Міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста зауважив, що постійні російські удари створюють гостру потребу в службовому транспорті.

"Завдяки нашим партнерам, залізничники отримали новий транспорт, який дасть змогу оперативно дістатися до місця російських атак і швидко відновлювати пошкоджену інфраструктуру", - сказав він.

Нові автомобілі прискорять виїзд бригад на пошкоджені ділянки, забезпечуючи безперебійний рух поїздів і логістичні можливості країни.

Підтримка та стратегічне партнерство

Гайко Томс підкреслив, що підтримка України сприяє інтеграції залізниці в європейську мережу.

"Ми рішуче засуджуємо військові злочини Росії, включно з ударами по інфраструктурі та працівникам залізниці", - заявив посол.

Він відзначив стійкість працівників галузі, які забезпечують евакуацію громадян і доставку гуманітарних вантажів в умовах воєнного стану.

Пам'ять про жертви

На заході учасники оглянули пасажирський вагон поїзда "Барвінкове - Львів - Чоп", знищений російськими дронамі-камікадзе 27 січня в Харківській області.

Унаслідок атаки загинуло шестеро цивільних осіб, що підкреслило ризики, з якими щоденно стикаються залізничники та пасажири.