В этот раз повезло "Укрзализныце": Германия предоставила новую помощь для Украины

Первые автомобили для срочного восстановления

Германия передала Укрзализныце первые 13 автомобилей из пакета помощи, включающего в целом 18 транспортных средств, 32 генератора и 18 единиц спецтехники.

Одиннадцать автомобилей направлены в регионы для работы ремонтных бригад путейцев, энергетиков и связистов, две единицы получит локомотивная компания для перевозки персонала.

Значение нового транспорта для железной дороги

Заместитель Министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста отметил, что постоянные российские удары создают острую потребность в служебном транспорте.

"Благодаря нашим партнерам, железнодорожники получили новый транспорт, который позволит оперативно добраться до места российских атак и быстро восстанавливать поврежденную инфраструктуру", — сказал он.

Новые автомобили ускорят выезд бригад на поврежденные участки, обеспечивая бесперебойное движение поездов и логистические возможности страны.

Поддержка и стратегическое партнерство

Гайко Томс подчеркнул, что поддержка Украины способствует интеграции железной дороги в европейскую сеть.

"Мы решительно осуждаем военные преступления России, включая удары по инфраструктуре и работникам железной дороги", — заявил посол.

Он отметил стойкость работников отрасли, которые обеспечивают эвакуацию граждан и доставку гуманитарных грузов в условиях военного положения.

Память о жертвах

На мероприятии участники осмотрели пассажирский вагон поезда "Барвинково — Львов — Чоп", уничтоженный российскими дронами-камикадзе 27 января в Харьковской области.

В результате атаки погибли шесть гражданских лиц, что подчеркнуло риски, с которыми ежедневно сталкиваются железнодорожники и пассажиры.