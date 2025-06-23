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Цього місяця буде ще один обстріл? Експерт розкрив ритм ударів РФ по Україні

Понеділок 23 червня 2025 20:27
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Цього місяця буде ще один обстріл? Експерт розкрив ритм ударів РФ по Україні Фото: наслідки обстрілу Києва у ніч на 23 червня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава, Дмитро Олійник

Удари Російської Федерації по території України є циклічними. Ймовірно, цього місяця може відбутись ще один масований обстріл.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів експерт з авіації Валерій Романенко.

"Це не те що передбачувано, це очікувано. Я веду статистику більш-менш і був певний, що черговий масований обстріл буде здійснений якраз в неділю, або суботи на неділю, або з неділі на понеділок", - заявив Романенко.

За його словами, циклічність ударів РФ по Україні "досить легко розраховується".

"Відомо, що раз у п'ять днів вони (росіяни) виконують масований наліт. Можу навести статистику, щоб не бути голослівним. Дивіться були масовані нальоти 1, 6, 9, 18 і сьогодні. Якраз сьогоднішній наліт був найменш численний. Росіянин в цьому місяці зможуть виконати максимально ще один масовий наліт", - підкреслив експерт.

Атака на Київ

Варто нагадати, що в ніч на 23 червня російські окупанти вдарили по Києву ракетами та дронами.

Зокрема, у Шевченківському районі одна з ракет влучила у п'ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок удару було повністю зруйновано один із під'їздів.

З подробицями наслідків атаки можете ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

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