В этом месяце будет еще один обстрел? Эксперт раскрыл ритм ударов РФ по Украине
Удары Российской Федерации по территории Украины являются циклическими. Вероятно, в этом месяце может состояться еще один массированный обстрел.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.
"Это не то что предсказуемо, это ожидаемо. Я веду статистику более-менее и был уверен, что очередной массированный обстрел будет осуществлен как раз в воскресенье, или субботу на воскресенье, или с воскресенья на понедельник", - заявил Романенко.
По его словам, цикличность ударов РФ по Украине "достаточно легко рассчитывается".
"Известно, что раз в пять дней они (россияне) выполняют массированный налет. Могу привести статистику, чтобы не быть голословным. Смотрите были массированные налеты 1, 6, 9, 18 и сегодня. Как раз сегодняшний налет был наименее многочисленный. Россиянин в этом месяце смогут выполнить максимально еще один массовый налет", - подчеркнул эксперт.
Атака на Киев
Стоит напомнить, что в ночь на 23 июня российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами.
В частности, в Шевченковском районе одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате удара был полностью разрушен один из подъездов.
С подробностями последствий атаки можете ознакомиться в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.