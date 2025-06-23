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В этом месяце будет еще один обстрел? Эксперт раскрыл ритм ударов РФ по Украине

Понедельник 23 июня 2025 20:27
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В этом месяце будет еще один обстрел? Эксперт раскрыл ритм ударов РФ по Украине Фото: последствия обстрела Киева в ночь на 23 июня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава, Дмитрий Олейник

Удары Российской Федерации по территории Украины являются циклическими. Вероятно, в этом месяце может состояться еще один массированный обстрел.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал эксперт по авиации Валерий Романенко.

"Это не то что предсказуемо, это ожидаемо. Я веду статистику более-менее и был уверен, что очередной массированный обстрел будет осуществлен как раз в воскресенье, или субботу на воскресенье, или с воскресенья на понедельник", - заявил Романенко.

По его словам, цикличность ударов РФ по Украине "достаточно легко рассчитывается".

"Известно, что раз в пять дней они (россияне) выполняют массированный налет. Могу привести статистику, чтобы не быть голословным. Смотрите были массированные налеты 1, 6, 9, 18 и сегодня. Как раз сегодняшний налет был наименее многочисленный. Россиянин в этом месяце смогут выполнить максимально еще один массовый налет", - подчеркнул эксперт.

Атака на Киев

Стоит напомнить, что в ночь на 23 июня российские оккупанты ударили по Киеву ракетами и дронами.

В частности, в Шевченковском районе одна из ракет попала в пятиэтажный жилой дом. В результате удара был полностью разрушен один из подъездов.

С подробностями последствий атаки можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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