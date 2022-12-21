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"Этого достаточно". Путин назвал количество мобилизованных, воюющих против Украины

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Среда 21 декабря 2022 14:40
"Этого достаточно". Путин назвал количество мобилизованных, воюющих против Украины Фото: Владимир Путин, президент России (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация, по словам диктатора Владимира Путина, мобилизовала 300 тысяч человек. Якобы половина из них воюет против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ, цитирующие слова главы Кремля во время его выступления на коллегии Минобороны РФ.

"В ряды Вооруженных сил России призваны 300 тысяч человек. Часть из них уже находится в зоне боевых действий. Как сообщает министр обороны и начальник Генштаба, 150 тысяч проходят на военных полигонах. И это достаточный резерв для проведения "сделки", - заявил Путин.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что Путин приказал Федеральной службе безопасности усилить наблюдение за российским обществом и границами страны.

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