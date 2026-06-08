Це відкриття визначить майбутнє космосу: чому Китай готує місію на Місяць

Чому всі шукають воду на Місяці?

Супутник Землі вже давно став ключовою ціллю для провідних космічних агенцій. Поки NASA розробляє плани будівництва постійної бази у межах програми Artemis, Китай дзеркально фокусує свої зусилля на тій самій ділянці - південному полюсі Місяця.

Пошук води є пріоритетом не тому, що вченим потрібно довести її наявність - існування льоду у вічно затінених кратерах уже підтверджено дистанційними спостереженнями та даними телескопа James Webb. Ціль полягає у точному картуванні покладів для їх подальшого практичного використання.

Вчені зазначають: доступ до рідкої води на Місяці радикально змінить космонавтику. Як саме:

Зменшення ваги на старті космічної місії. Вода є важким вантажем. Якщо астронавтам не доведеться везти її з Землі для пиття та технічних потреб, це звільнить місце для наукового обладнання.

Виробництво палива. Розщеплюючи воду на кисень та водень, майбутні колоністи зможуть заправляти ракети безпосередньо на місячних базах для дальніх польотів, наприклад, до Марса.

Охолодження систем. NASA, зокрема, планує розгорнути на Місяці ядерний реактор, для стабільної роботи якого необхідна надійна система охолодження, що базуватиметься на локальних водних ресурсах.

Місія включатиме посадковий модуль, орбітальний апарат, місяцехід, стрибучий дрон та ретрансляційний супутник (схема: CGTN China24)

Як працюватиме Chang'e-7?

Китайський апарат тримає курс на район кратера Шеклтон. Для успіху місії інженерам доведеться вирішити надскладне технічне завдання - посадити модуль у суворій пересіченій місцевості з точністю менше ніж 100 метрів від заданої точки.

Спираючись на успіх попередньої місії Chang'e-6, яка вперше в історії доставила ґрунт зі зворотного боку Місяця, новий запуск отримає значно складніший комплекс для досліджень.

Для сканування темних низин, куди ніколи не потрапляє сонячне світло, орбітальний та посадковий модулі застосують комбінацію приладів:

Камери картографування надвисокої роздільної здатності.

Широкосмуговий інфрачервоний спектроаналізатор.

Гіперспектральний іміджер для визначення хімічного складу реголіту.

Головною інженерною особливістю Chang'e-7 стане спеціальний летючий мінізонд. Оскільки сонячні батареї базового модуля потребують світла, яке на полюсі ковзає низько над горизонтом, цей міні-апарат зможе буквально перестрибувати з місця на місце.

Він залітатиме на дно темних кратерів, проводитиме там пряме буріння ґрунту, аналізуватиме зразки на наявність молекул водяного льоду, а потім повертатиметься на освітлені ділянки для підзарядки та передачі даних на Землю.

Окрім цього, на борту розмістили місячний сейсмограф для фіксації внутрішніх поштовхів (місяцетрусів).

Американська космічна агенція готує схожий за логікою місяцехід VIPER, проте графік Китаю передбачає запуск Chang'e-7 раніше.