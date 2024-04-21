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ЦНС розповів українцям, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах

Фото: якою інформацією не варто ділитися в чатах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні ноутбук, планшет чи телефон є величезним джерелом і архівом інформації про особу її зв’язки, поїздки, вподобання. Це перше, на що звертають увагу окупанти під час вибіркових перевірок, адже зараз якийсь з гаджетів є у кожного.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

В центрі пояснили, що в першу чергу слід видалити задля безпеки вас і ваших близьких.

Найважливішим є видалення з чатів обговорення на всі теми, які можуть спровокувати окупантів: 

  • обговорення політичних питань;
  • бойових дій;
  • засудження політики Путіна та Росії;
  • фото військової техніки, руйнувань;
  • скріншоти з новин.

Крім того, краще видалити з гаджетів усю інформацію, яка може здаватись окупантам підозрілою: 

  • будь-яку патріотичну інформацію;
  • меми про ворога;
  • пісні музичних виконавців, які не підтримують окупації;
  • фото українських військових, їх техніки, позицій, військових об’єктів; 
  • фото окупантів, їх техніки, позицій, зафіксовані факти їх злочинів;
  • резервні копії смартфона, якщо створювали;

Видаліть застосунки та контакти

Видаліть застосунки, які можуть спровокувати окупантів: наприклад “Є ППО” або месенджер Signal, який окупанти часто шукають в телефонах. Якщо ви не маєте змоги остаточно видалити Signal і комунікуєте через нього з силами оборони, завжди майте чітке пояснення чому ви його встановили, наприклад, можна сказати, що даний застосунок краще “ловить” в умовах поганого зв’язку.

Не зберігайте контактів зі званнями чи посадами військових (“Сергій майор”, “Василь сержант”, тощо), а також іншими псевдо (“Джоні”, “Тоні”, тощо).

Краще назвіть їх іменем та прізвищем, можна вигаданим, але реалістичним.

Видаліть історії браузера

Також очистіть історію браузерів, закладки та чати в месенджерах. Але при цьому залиште щось нейтральне, наприклад, сайт із прогнозом погоди, з рекомендаціями фільмів, кухонних страв, статті про рибальство, в’язання, нейтральні переписки з дружиною і родичами.

Перегляньте попередньо такі переписки чи не обговорювались з близькими теми які можуть спровокувати ворога.

"Ідеальний варіант - мати запасний смартфон, який ви носитимете з собою і даватиме окупантам під час ймовірних обшуків. Однак пам’ятайте, резервний телефон повинен виглядати ніби він основний, з актуальними дзвінками, листуванням, фотографіями", - підкреслили в ЦНС.

Нагадаємо, ми писали, що минулого року у Сумській області з'явився новий евакуаційний маршрут для українців, які повертаються з окупованих територій через РФ.

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