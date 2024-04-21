ЦНС розповів українцям, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах

В центрі пояснили, що в першу чергу слід видалити задля безпеки вас і ваших близьких.

Найважливішим є видалення з чатів обговорення на всі теми, які можуть спровокувати окупантів:

обговорення політичних питань;

бойових дій;

засудження політики Путіна та Росії;

фото військової техніки, руйнувань;

скріншоти з новин.

Крім того, краще видалити з гаджетів усю інформацію, яка може здаватись окупантам підозрілою:

будь-яку патріотичну інформацію;

меми про ворога;

пісні музичних виконавців, які не підтримують окупації;

фото українських військових, їх техніки, позицій, військових об’єктів;

фото окупантів, їх техніки, позицій, зафіксовані факти їх злочинів;

резервні копії смартфона, якщо створювали;

Видаліть застосунки та контакти

Видаліть застосунки, які можуть спровокувати окупантів: наприклад “Є ППО” або месенджер Signal, який окупанти часто шукають в телефонах. Якщо ви не маєте змоги остаточно видалити Signal і комунікуєте через нього з силами оборони, завжди майте чітке пояснення чому ви його встановили, наприклад, можна сказати, що даний застосунок краще “ловить” в умовах поганого зв’язку.

Не зберігайте контактів зі званнями чи посадами військових (“Сергій майор”, “Василь сержант”, тощо), а також іншими псевдо (“Джоні”, “Тоні”, тощо).

Краще назвіть їх іменем та прізвищем, можна вигаданим, але реалістичним.

Видаліть історії браузера

Також очистіть історію браузерів, закладки та чати в месенджерах. Але при цьому залиште щось нейтральне, наприклад, сайт із прогнозом погоди, з рекомендаціями фільмів, кухонних страв, статті про рибальство, в’язання, нейтральні переписки з дружиною і родичами.

Перегляньте попередньо такі переписки чи не обговорювались з близькими теми які можуть спровокувати ворога.

"Ідеальний варіант - мати запасний смартфон, який ви носитимете з собою і даватиме окупантам під час ймовірних обшуків. Однак пам’ятайте, резервний телефон повинен виглядати ніби він основний, з актуальними дзвінками, листуванням, фотографіями", - підкреслили в ЦНС.