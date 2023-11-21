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У Сумській області з'явився новий евакуаційний маршрут для осіб, які виїжджають з окупації

Сумська область, Вівторок 21 листопада 2023 18:42
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У Сумській області з'явився новий евакуаційний маршрут для осіб, які виїжджають з окупації Архівне фото: У Сумській області з'явився новий евакуаційний маршрут (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

У Сумській області з'явився новий евакуаційний маршрут для українців, які повертаються з окупованих територій через РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

З 17 листопада для українців, які повертаються з окупованих територій через контрольно-пропускний пункт "Покровка", діє новий автобусний маршрут Суми - Полтава - Дніпро.

Загалом наразі діють три евакуаційні маршрути (один залізничний і два автобусні).

Фото: Евакуаційний центр (facebook.com/sumska.oda)

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх заявив, щоб ці люди потрапляли в комфортні умови, отримували необхідну допомогу.

"Нещодавно провів переговори з головою делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні щодо можливості транспортування людей, які змушені майже 2 км добиратися пішки до українського пункту пропуску. Особливо важко подолати цю ділянку літнім людям, тим, які мають проблеми зі здоров'ям, дітям. Дякую всім благодійним організаціям, міжнародним партнерам, які допомагають нам забезпечувати евакуаційні заходи", - сказав він.

В'їзд до Сумської області з боку РФ

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у серпні повідомляла, що наразі працюють два гуманітарні коридори, через які українці можуть потрапити в Україну з Росії та Білорусі. Вони розташовані в Сумській області та на Волині.

Пізніше в уряді повідомляли, що українці, які евакуюються з тимчасово окупованих територій, можуть повернутися на територію України через пункт пропуску Колотилівка (РФ) - Покровка (Україна).

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