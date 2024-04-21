RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЦНС рассказал украинцам, какой информацией не стоит делиться в чатах или группах

Фото: какой информацией не стоит делиться в чатах (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня ноутбук, планшет или телефон является огромным источником и архивом информации о личности, ее связях, поездках, предпочтениях. Это первое, на что обращают внимание оккупанты во время выборочных проверок, ведь сейчас какой-то из гаджетов есть у каждого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

В центре объяснили, что в первую очередь следует удалить для безопасности вас и ваших близких.

Важнейшим является удаление из чатов обсуждения на все темы, которые могут спровоцировать оккупантов:

  • обсуждение политических вопросов;
  • боевых действий;
  • осуждение политики Путина и России;
  • фото военной техники, разрушений;
  • скриншоты из новостей.

Кроме того, лучше удалить из гаджетов всю информацию, которая может казаться оккупантам подозрительной.

  • любую патриотическую информацию;
  • мемы о враге;
  • песни музыкальных исполнителей, не поддерживающих оккупацию;
  • фото украинских военных, их техники, позиций, военных объектов;
  • фото оккупантов, их техники, позиций, зафиксированы факты их преступлений;
  • резервные копии смартфона, если они создавались;

Удалите приложения и контакты

Удалите приложения, которые могут спровоцировать оккупантов: например, есть ПВО или мессенджер Signal, который кафиры часто ищут в телефонах. Если вы не можете окончательно удалить Signal и общаетесь через него с силами обороны, всегда имейте четкое объяснение почему вы его установили, например, можно сказать, что данное приложение лучше "ловит" в условиях плохой связи.

Не храните контакты со званиями или должностями военных ("Сергей майор", "Василий сержант" и т.п.), а также другими псевдо ("Джонни", "Тони2 и т.д.).

Лучше назовите их именем и фамилией, можно придуманным, но реалистичным.

Удалите историю браузера

Также очистите историю браузеров, закладки и чаты в мессенджерах. Но при этом оставьте что-нибудь нейтральное, например, сайт с прогнозом погоды, с рекомендациями фильмов, кухонных блюд, статьи о рыболовстве, вязании, нейтральные переписки с женой и родственниками.

Просмотрите предварительно такие переписки или не обсуждались с близкими темами, которые могут спровоцировать врага.

"Идеальный вариант - иметь запасной смартфон, который вы будете носить с собой и давать оккупантам во время вероятных обысков. Однако помните, резервный телефон должен выглядеть как бы основной, с актуальными звонками, перепиской, фотографиями", - подчеркнули в ЦНС.

Напомним, мы писали, что в прошлом году в Сумской области появился новый эвакуационный маршрут для украинцев, возвращающихся с оккупированных территорий через РФ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныОккупанты