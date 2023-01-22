UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В ЦНС на прикладі Скадовська пояснили, навіщо РФ розграбовує Херсонську область

Фото: окупанти пограбували лікарню у захопленому Скадовську Херсонської області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни навмисно розграбовують лікарні та школи на окупованій частині Херсонської області, зокрема так сталося з лікарнею захопленого Скадовська. Таким чином вони намагаються пришвидшити депортацію українців з цих районів до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Чергова лікарня на тимчасово окупованих територіях лишилась без усього обладнання. Цього разу - це Центральна лікарня міста Скадовськ, Херсонської області. Обладнання лікарні вивезено чотирма військовими вантажівками росіян", - йдеться в повідомленні.

В ЦНС зазначають, що на фоні переходу цивільних лікарень на окупованій території у військові шпиталі, гуманітарна криза серед цивільного населення продовжить загострюватися.

"Росіяни роблять все, аби максимально спонукати мешканців ТОТ погоджуватися на "евакуацію" на територію РФ. А фактично депортацію в регіони РФ, які за останні десятиліття активно заселяють народи Кавказу", - додали в Центрі.

Раніше повідомлялось, в тимчасово окупованих районах Херсонської області окупанти продовжують "евакуацію" населення. Українців переселяють в регіони РФ, де мешкають народи Кавказу для покращення демографії.

До цього російські окупанти вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки (Херсонська область).

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська областьВійна в Україні