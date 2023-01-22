В ЦНС на примере Скадовска объяснили, зачем РФ разграбливает Херсонскую область

Россияне намеренно разграбляют больницы и школы на оккупированной части Херсонской области, в частности, так произошло с больницей захваченного Скадовска. Таким образом, они пытаются ускорить депортацию украинцев из этих районов в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Очередная больница на временно оккупированных территориях осталась без всего оборудования. На этот раз - это Центральная больница города Скадовск, Херсонской области. Оборудование больницы вывезено четырьмя военными грузовиками россиян", - говорится в сообщении.

В ЦНС отмечают, что на фоне перехода гражданских больниц на оккупированной территории в военные госпитали, гуманитарный кризис среди гражданского населения продолжит обостряться.

"Россияне делают все, чтобы максимально побуждать жителей ВОТ соглашаться на "эвакуацию" на территорию РФ. А фактически депортацию в регионы РФ, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа", - добавили в Центре.